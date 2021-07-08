В Центре «Мой бизнес» открылся мобильный пункт вакцинации

Пункт открыли для того, чтобы упростить процесс вакцинации среди представителей бизнеса. Об этом сообщил глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков.

Представители малого и среднего бизнеса, их сотрудники, а также самозанятые граждане могут пройти бесплатную вакцинацию по предварительной записи, позвонив по телефону 202-102 или подав заявку на запись на сайте центра «Мой бизнес» www.mb38.ru.

По словам директора центра Диляры Окладниковой, решение об открытии пункта вакцинации было принято в связи с тем, что в компании с большим количеством сотрудников выезжают сотрудники медучреждений для вакцинирования желающих.

– Ежедневно в Центр «Мой бизнес» приходят предприниматели. Чтобы они смогли защитить себя от коронавирусной инфекции и сэкономили свое личное время, принято решение открыть здесь пункт вакцинации, – отмечает она.

Пункт вакцинации будет работать ежедневно с понедельника по пятницу с 12.00-16.00 по адресу г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4 Центр «Мой бизнес».

По состоянию на 8 июля в Иркутской области первым компонентом вакцины привито 409 535, полный курс вакцинации прошли 286 389 человек.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85. За сутки в Приангарье новой инфекцией заразились 348 человек, еще 133 госпитализировали.