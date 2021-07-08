Ревакцинация от ковида в Иркутской области пока невозможна?

В соответствии с информацией Минздрава России, ревакцинация от COVID-19 проводится только вакциной "Спутник Lite", сообщили SIA.RU в региональном минздраве.

– На сегодняшний день вакцина указанного наименования Иркутскую область не поступала. Запись на ревакцинацию будет открыта при появлении "Спутник Lite" в прививочных пунктах региона. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по предварительной записи, – говорится в ответе пресс-службы для SIA.RU от 8 июля.

Ранее Минздрав России опубликовал рекомендации по вакцинации от COVID-19, где говорится, что «проводить вакцинацию и ревакцинацию можно любой зарегистрированной в России вакциной». Ревакцинация разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации. После стабилизации эпидемиологической обстановки, будет рекомендовано вакцинироваться раз в год.