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Ревакцинация от ковида в Иркутской области пока невозможна?

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В соответствии с информацией Минздрава России, ревакцинация от COVID-19 проводится только вакциной "Спутник Lite", сообщили SIA.RU в региональном минздраве.

–  На сегодняшний день вакцина указанного наименования Иркутскую область не поступала. Запись на ревакцинацию будет открыта при появлении "Спутник Lite" в прививочных пунктах региона. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по предварительной записи, –  говорится в ответе пресс-службы для SIA.RU от 8 июля.

Ранее Минздрав России опубликовал рекомендации по вакцинации от COVID-19, где говорится, что «проводить вакцинацию и ревакцинацию можно любой зарегистрированной в России вакциной». Ревакцинация  разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации. После стабилизации эпидемиологической обстановки, будет рекомендовано вакцинироваться раз в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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