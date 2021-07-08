Заявку на участие в проекте «Жильё» направила Иркутская область

В заявку включены 18 проектов по развитию территорий. Общий объём запрошенных средств федерального бюджета на 2022-2024 годы составил более трёх млрд рублей, сообщают в администрации области.

В министерстве строительства региона уточнили, по результатам отбора, проведенного Минстроем России в 2020 году, Иркутской области в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» на 2021 год предусмотрены средства федерального бюджета в размере 283,8 млн рублей.

Объём жилья, который необходимо ввести в эксплуатацию в рамках федерального проекта «Жильё» на территории Иркутской области в 2021 году, составляет 92,46 тыс. кв. м. По состоянию на 1 июня, введено 17,7 тыс. кв. м жилья в микрорайоне Хрустальный Парк посёлка Новолисиха, Иркутского района.

Также на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках нацпроекта за два квартала 2021 года трём застройщикам предоставлены субсидии. Общий объём предоставленных средств составил 159,7 млн рублей, из них 153,3 млн рублей – средства федерального бюджета. Субсидии предоставлены на подключение жилого комплекса «Ботаника», жилых домов в микрорайоне Берёзовом и на улице Томсона Ленинского района города Иркутска к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.