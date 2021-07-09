Держатели карт АТБ «Мир» смогут отправиться в путешествие по России с тройной выгодой

АТБ и платежная система «Мир» продолжают специальную акцию «Путешествуйте по России с кэшбэк 20%», которая продлится до 31 июля 2021 года.

Оплачивая путешествия по России картой АТБ «Мир», держателям возвращается кэшбэк в размере 20% от стоимости поездки. Максимальная сумма кэшбэка за одну поездку — 20 000 рублей.

При этом Азиатско-Тихоокеанский банк предоставляет своим клиентам дополнительные условия, которые позволят не только сэкономить на отдыхе, но и получить приятные бонусы, оформив кредитную «Универсальную карту» от АТБ с льготным периодом до 120 дней. Тем самым путешественники смогут заранее оплатить не только летние, но и осенние, и зимние туры заранее.

Для этого вам необходимо:

Оформить «Универсальная карту» и карту «Мир» АТБ (при ее отсутствии)

Зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности;

Выбрать путешествие по внутренним направлениям от 2 ночей и более от туроператоров и отелей на сайте мирпутешествий.рф;

Сделать перевод с «Универсальной карты» на карту «Мир» АТБ в течение 15 дней (без комиссии и льготным периодом до 120 дней)

Оплатить поездку картой «Мир» АТБ на странице акции выбранного туроператора или отеля;

Получить кэшбэк 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку;

Вернуть деньги на «Универсальную карту» в действующий льготный период (до 120 дней) и не платить проценты.

Все подробности на сайте банка и на мирпутешествий.рф