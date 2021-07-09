Дальневосточный банк: обмен валюты онлайн – быстро, выгодно, удобно

Дальневосточный банк напоминает, что доллары США и евро можно обменять не только в кассах банка, но и с помощью сервисов «Интернет-офис» и «Мобильный офис» — по льготному курсу, не выходя из дома, всего в несколько кликов и в любое удобное для вас время.

При проведении операций в режиме онлайн применяется более выгодный, чем в кассах банка курс покупки/продажи валюты, установленный на момент успешной отправки распоряжения клиента в банк. Ознакомиться с ним можно на сайте банка в разделе «Курсы валют для физических лиц по безналичным операциям», в системе «Интернет-офис» и приложении «Мобильный офис» — в разделах «Курсы валют».

Для обмена валюты необходимо воспользоваться меню:

в «Интернет-офисе»: «Платежи и переводы — Обмен валюты»;

в «Мобильном офисе»: «Операции — Обмен валюты».

Далее указать счёт или карту для списания денежных средств, счёт для зачисления и сумму.

Для совершения данных операций необходимо иметь действующий счёт или карту в валюте и подключенную услугу дистанционного банковского обслуживания.

Для открытия счетов в соответствующей валюте (доллары США и евро) нет необходимости обращаться в офис банка! Счета также можно открыть дистанционно, с использованием сервисов «Интернет-офис» и «Мобильный офис». Для их подключения* обратитесь в Единый контактный центр Дальневосточного банка по телефону 8-800-555-2205 (звонок по России бесплатный).

* Подключить услугу можно при наличии в Банке подтвержденного номера мобильного телефона.