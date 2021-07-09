Новости ПСБ повышает доступность финансирования бизнеса за счет открытых API ПСБ одним из первых на рынке успешно реализовал цифровую интеграцию с другими банками в рамках стратегии по развитию открытых банковских интерфейсов. Теперь ПСБ и партнеры по проекту при рассмотрении заявок на кредит для бизнеса могут с согласия своих клиентов напрямую обмениваться информацией об операциях по их счетам, что упрощает пользовательский опыт и открывает новые возможности для развития онлайн-кредитования в России.



Реализация такого функционала стала возможна благодаря участию ПСБ в проекте "Развитие Открытых API в России" Ассоциации ФинТех (АФТ), которая ввела в промышленную эксплуатацию сертификационный стенд и портал открытых API.



ПСБ успешно прошел сертификацию и теперь может использовать преимущества открытых банковских интерфейсов. Первым сервисом стал дистанционный обмен информацией по счетам юридических лиц между банками, благодаря чему при оформлении кредита компаниям не нужно будет предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков; достаточно дать согласие на передачу этих сведений в электронном виде банку-кредитору. При этом участники используют единые стандарты Открытых API и присоединяются к общим правилам без необходимости заключения дополнительных договоров друг с другом.



"Реализация технологии открытых API и подключение к ней большего количества кредитно-финансовых организаций позволит повысить доступность финансирования клиентов-предпринимателей, а также сделает пользовательский опыт практически бесшовным, так как все взаимодействие клиента и кредитора будет проходить в цифровом канале. Мы также ожидаем снижение рисков банка за счет предоставления долгосрочного согласия на доступ к клиентским счетам. ПСБ планирует использовать новый сервис на базе своей платформы онлайн-кредитования бизнеса "Без бумаг" и в дальнейшем масштабировать его на другие приложения банка", - сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса.



«Открытые API внедряют многие передовые страны. Сертификационный стенд и портал Открытых API, которые Ассоциация ФинТех совместно с участниками рынка и регулятором разработала на своей площадке, являются важными компонентами развития Открытых API в России», – прокомментировала генеральный директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.



Ранее Банк России утвердил первые рекомендательные стандарты открытых API - технологии обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия, которые определяют общие положения работы открытых банковских интерфейсов и предлагают рекомендации по обеспечению информационной безопасности при использовании этой технологии. eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница ПСБ Банк на сайте SIA.RU »



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании







