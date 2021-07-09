Иркутские банки выявили фальшивок почти на полмиллиона рублей

В Иркутской области сотрудники банков с января по июнь 2021 года выявили в регионе 101 фальшивую купюру на общую сумму почти 500 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года — 107 фальшивок, сообщили SIA.RU пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

– Среди обнаруженных подделок 92 экземпляра имитировали 5000 рублей 1997 года. Помимо фальшивых рублей выявлены несколько поддельных иностранных банкнот, – говорится в сообщении.

О попадании в выручку подделок предпринимателям и торгово-сервисным организациям становится известно чаще всего, только после инкассации денег в банк. При этом подделки не меняют на подлинные банкноты. Их изымают из обращения правоохранительные органы.