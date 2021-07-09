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В России объявлен запуск системы прослеживаемости товаров

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ устанавливает порядок представления в налоговый орган отчетов об операциях с прослеживаемыми товарами и документов с реквизитами сделок с этими товарами.

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Национальная система прослеживаемости – это часть единой системы прослеживаемости на территории Евразийского экономического союза. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров вступило в силу 3 февраля 2021 года. Механизм базируется на электронном документообороте и существующих бизнес-процессах налогоплательщиков и не требует физической маркировки товаров. 

Соглашение предполагает создание двух сегментов системы:

  • внешний (наднациональный) обеспечивает обмен информацией о пересечении границы между государствами-участниками ЕАЭС прослеживаемого товара;
  • национальный обеспечивает прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств-участников ЕАЭС. 

Соглашение предусматривает проведение с 2022 года пилотного проекта внешнего  сегмента. Это позволит установить сквозной контроль прослеживаемых товаров на рынках ЕАЭС и создаст условия, препятствующие включению в оборот контрафакта и контрабанды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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