В России объявлен запуск системы прослеживаемости товаров

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ устанавливает порядок представления в налоговый орган отчетов об операциях с прослеживаемыми товарами и документов с реквизитами сделок с этими товарами.

Национальная система прослеживаемости – это часть единой системы прослеживаемости на территории Евразийского экономического союза. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров вступило в силу 3 февраля 2021 года. Механизм базируется на электронном документообороте и существующих бизнес-процессах налогоплательщиков и не требует физической маркировки товаров.

Соглашение предполагает создание двух сегментов системы:

внешний (наднациональный) обеспечивает обмен информацией о пересечении границы между государствами-участниками ЕАЭС прослеживаемого товара;

национальный обеспечивает прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств-участников ЕАЭС.

Соглашение предусматривает проведение с 2022 года пилотного проекта внешнего сегмента. Это позволит установить сквозной контроль прослеживаемых товаров на рынках ЕАЭС и создаст условия, препятствующие включению в оборот контрафакта и контрабанды.