Экстренные отключения электроэнергии произошли в трех районах Иркутска

Причиной стал сильный ливень, который прошел в городе ночью 8 июля.
Отключения произошли в Правобережном и Октябрьском районах города Иркутска, а также в СНТ по дороге на Мельничную Падь, сообщили в Иркутскэнерго.
«Поручил ответственным службам уделить особое внимание электроснабжению объектов здравоохранения, ковидных госпиталей. Все службы Иркутска работают в усиленном режиме. Специализированными организациями ведутся работы по уборке поваленных деревьев, откачке воды», – рассказал Руслан Болотов на своей странице в Инстаграм.
Пользователей сети возмущены отсутствием ливневок в городе: «Надо заниматься вопросом ливневок!!! Каждый год одно и тоже! И каждый раз говориться, и обещается что ситуация исправиться! Но все и остаётся только на словах».
Пострадали от ливня и автомобилисты: «Ливневки установите на дорогах. Водителям авто нужно обратиться с исками в суд к администрации города».