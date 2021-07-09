Ждать ли трехкратного падения цен на нефть? И что будет с рублем?

Неопределенность относительно ОПЕК+ — остается главным фактором волатильности на нефтяном рынке и, соответственно, главным фактором волатильности сырьевых валют. В августе дефицит нефти, по оценке ОПЕК, может вырасти до 1,5 млн баррелей. Так что черное золото сейчас, скорее всего, пойдет вверх, чем вниз, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– С нашей точки зрения, мы должны ориентироваться на уровень около $80 по Brent.

Отдельно следует сказать о судьбе рубля, который сегодня упал ниже 75 руб. за доллар. Против российской валюты продолжает играть Минфин. Он скупает валюту для Фонда национального благосостояния. Со среды объем интервенций вырос на треть, до 13,5 млрд руб. в день. В результате цена барреля в рублях превышает 5,7 тыс. руб., чего не было даже, когда Brent стоил $100. Акционеры нефтяных компаний могут по итогам года рассчитывать на астрономические барыши. С нашей точки зрения, лучшей бумагой в нефтяном секторе остаются префы «Сургутнефтегаза».

«Сбер» ожидает почти трехкратного падения цены на российскую нефть марки Urals на горизонте 30 лет. Об этом в среду сообщил глава банка Герман Греф, выступая на Международном финансовом конгрессе. Помимо этого, объем добычи нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а экспорт нефти может сократиться в 4-6 раз, заявил Греф. Будущее в этом случае, конечно, невеселое. Нефтегаз остается главным экспортным финансовым ресурсом. Без него платежный баланс России просто не устоит, а бюджет рухнет.

Данный сценарий не нов, Россию уже пугали американским сланцем или тем, что саудиты по просьбе США зальют рынок дешевой нефтью и обрушат цены до $5. Мы полагаем, что Герман Греф не прав. Мир находится в начале нового сырьевого цикла. Конечно, «зеленая» экономика сыграет свою роль. Фаворитами нового сырьевого цикла будут не нефть, а металлы. Однако, это не отменяет восходящий ценовой тренд. Как и то, что Россия должна и дальше работать над диверсификацией своей экономики. При этом уровень в $100 за баррель будет взят в течение ближайших двух лет.