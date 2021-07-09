В Иркутск-Сити построят четырехзвездочный отель

В деловом квартале Иркутск-Сити в этом году планируют начать строительство четырехзвездочного отеля. Соответствующее соглашение подписано с InterContinental Hotel Group (IHG) – одной из лидирующих компаний в сфере гостеприимства, сообщил в интервью Газете Дело Александр Курепов, исполнительный директор БГ «Активный капитал», которая строит деловой квартал.

– Проектом предусмотрены 161 номер, конференц-зона, фитнес-зал, лобби, ресторан. Новый отель в "Иркутск-Сити" позволит удовлетворить растущий спрос на услуги проживания в нашей локации, – пояснил Александр Курепов.

Общая площадь проекта «Иркутск-Сити» – 20 гектаров, на сегодняшний день из них задействовано 4,5 га. Построено около 44 000 кв.м. офисных площадей (БЦ «Терра», «Астра», «Вега», «Альфа»). Резидентами «Иркутск-Сити» являются ИНК, ВЧНГ, БизнесИнтеллект, Байкальский газобетон, Сбербанк, Киренский речной порт, Сименс Финан и др.

Ранее первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников отмечал, что в 2021 году в регионе ожидают восстановления турпотока до допандемийного уровня, когда регион посещало 1,9 млн туристов.