Потребление кислорода в ковидных госпиталях Иркутской области возросло в два раза

Это связано с наплывом заболевших в третью волну пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

– Особенность третьей волны ковида в том, что вирус мутировал, и ключевую роль в лечении тяжелых пациентов играет кислородная поддержка. Сейчас нашим ковидным госпиталям требуется в два раза больше кислорода, чем в самые пиковые показатели прошлой волны, – подчеркнул он.

Министр отметил, что в Иркутской области есть несколько производителей жидкого кислорода. Дополнительно кислород доставляют из других субъектов: Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Хабаровска.

На сегодняшний день функционирует 2131 койка с подачей кислорода и 763 – реанимационных.

Напомним, что Иркутская область находится в числе отстающих регионов по уровню вакцинации. Первым компонентам вакцины привились 17% жителей области. Это 47 место по России из 85. 9 июля в Приангарье новой инфекцией заразились 348 человек, еще 133 госпитализировали.