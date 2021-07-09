Последствия ливня устраняют в Иркутске

Он прошел ночью 8 июля.

Сильный дождь прошёл в Ангарском городском округе, там за 12 часов выпало 46 мм осадков, 28 мм осадков зарегистрировано в Нукутском районе, 23 мм в Усольском районе, в горах Хамар-Дабана 22 мм. В Иркутске вечером и ночью выпало более 50 мм осадков.

В результате неблагоприятных метеорологических явлений в Прибайкалье произошло частичное отключение электроэнергии в Иркутске и в 4-х районах области: Иркутском, Шелеховском, Баяндаевском, Усольском.

Сегодня работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, остаются неподключенными 83 жилых дома (поселок Улан Баяндаевского района и несколько улиц в городе Иркутске). Планируемое время подключения 16.00 9 июля.

В настоящее время коммунальными службами проводится уборка упавших деревьев с тротуаров и проезжих частей, восстановление оборванных линий электропередач, подача отключенной на время прохождения неблагоприятного фронта электроэнергии в садоводствах и населенных пунктах.