В торгцентрах падает трафик

Сезон отпусков, установившаяся жаркая погода, новые ограничения и санитарные опасения населения из-за полемики вокруг штаммов COVID-19 привели к дополнительному снижению посещаемости торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге. Не спасло ситуацию и формальное открытие в столичных объектах фуд-кортов. На фоне недопонимания между бизнесом и районными управами большинство из них так и не смогли возобновить работу на приемлемых условиях, потеряв 70–90% выручки.

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве на неделе 28 июня — 4 июля оказался на 16% ниже относительно аналогичного периода докризисного 2019 года. Такие данные приводит Watcom Group. Разрыв оказался для города рекордным с конца апреля. Похожую динамику продемонстрировал Санкт-Петербург, где Shopping Index оказался на 22,2% ниже значения двухлетней давности. Последний раз столь выраженный спад там отмечался в середине февраля. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов связывает низкую посещаемость с установившейся летней погодой и сезоном отпусков. Дополнительный негативный эффект в Москве создает система QR-кодов для доступа в заведения общепита, добавляет он, «люди, не понимая, что работает и в каком режиме, принимают решение в принципе отказаться от походов в торговый центр». Президент Союза торговых центров Булат Шакиров добавляет к этому общие санитарные опасения из-за распространения новых штаммов COVID-19.

Трафик в торговых центрах Москвы не поддержало и разрешение местных властей возобновить с 28 июня работу фуд-кортов, которые были закрыты с 12 июня. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что объекты должны выбрать одну из трех схем работы фуд-кортов. Они могут быть открыты полностью в режиме COVID-free-зон (доступ по QR-кодам для переболевших, вакцинированных и сдавших ПЦР-тест), работать только навынос и с доставкой либо соединить этот функционал с созданием отдельной посадочной COVID-free-зоны. Булат Шакиров говорит, что бизнес чаще всего выбирает третий вариант. Но для возобновления работы фуд-корт должен пройти проверку управы, которая при отсутствии официального постановления может трактовать инструкции столичных властей по-разному, указывает он. Господин Шакиров надеется, что решить ситуацию помогут официальные разъяснения департамента торговли и услуг.

О сложностях в работе говорят и сами операторы общепита. Определять режим работы фуд-корта должны операторы торговых центов, но они зачастую стремятся переложить ответственность на арендаторов, пояснил “Ъ” представитель крупной ресторанной сети. Совладелец «Теремка» Михаил Гончаров говорит, что 45% из 100 фуд-кортов, где присутствуют его рестораны, полностью закрылись под COVID-free-зону. Но этот режим дает ничтожную выручку в 10–15% от уровня мая и не позволяет платить аренду, указывает он. Основатель проекта StrEat Максим Попов рассказывает, что его площадка согласовала схему работы с отдельной зоной для обладателей QR-кода: «Второй этаж сейчас работает в режиме COVID-free с отдельным входом и выходом, возможностью заказа через электронное меню или по телефону. Первый этаж доступен для заказов навынос и доставки». При таком режиме работы падение трафик на текущий момент достигает 80%, снижение выручки — 85%, уточняет господин Попов.

Управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова не прогнозирует улучшения ситуации по трафику в торговых объектах, опасаясь дальнейшего увеличения спада. «Арендаторы работают в синергии: если родители не могу поесть на фуд-корте, они реже приводят детей в развлекательные центры и ходят по магазинам»,— объясняет она. Общественный уполномоченный по кадастровой оценке в Москве Кирилл Кулаков не сомневается, что текущая динамика окажет негативный эффект на рынок торговой недвижимости: половина предпринимателей из сферы торговли, услуг и общественного питания откажутся от планов по масштабированию бизнеса в этом году. По его прогнозам, падение трафика в торговых центрах может достичь 50%.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков