К концу 2021 года инфляция в России составит 5% – Минэкономразвития

В апреле министерство прогнозировало 4,3%, передает ТАСС.

«Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось», – сказал представитель Минэкономразвития.

Инфляционный всплеск на 5 июля, когда годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,6% – самого высокого уровня с 2016 года, был последним, далее инфляция в России начнет «выдыхаться».