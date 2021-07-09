Три дома подтопило во время ливня в Иркутске

Они находятся на улице Канской, сообщают в мэрии.

– Подтопление произошло из-за того, что собственник одного из домов засыпал водоотводную трубу. Была угроза подтопления для жителей частного сектора на соседней улице. Поэтапно труба была очищена. От эвакуации жители отказались, – доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

По поручению мэра, на улице Канской до конца июля обустроят специальную канаву, в которой проложат трубу для отвода дождевой воды. В настоящий момент специалисты комитета по управлению Октябрьским округом ведут работу с жителями подтопленных домов, составляют акты для выплаты компенсации за испорченное имущество.