Коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки заболели 354 человека

Общее число заболевших перешло отметку в 77 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 77 229 человек, за последние сутки – у 354.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 632 человек (+78).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса сегодня нет. При этом она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной.