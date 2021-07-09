Новости

Коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки заболели 354 человека

Общее число заболевших перешло отметку в 77 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 77 229 человек, за последние сутки – у 354.

Читайте также:

16 тонн медицинского кислорода доставили в Иркутскую область из Кузбасса
9 июля 2021
Новую линию по производству защитных масок запустили в Иркутской области
9 июля 2021

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 632 человек (+78).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса сегодня нет. При этом она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3938)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании