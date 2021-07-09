Дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 введены в Забайкалье

Об этом объявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

«Решение о возвращении временных ограничений сформировано, исходя из текущей ситуации и требований со стороны главного санитарного врача региона. Это поможет нам снизить заболеваемость и не вводить еще более серьезные запреты», – рассказал губернатор.

С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение - кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи, при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности.

Ежедневно с 21.00 до 06.00 запрещается работа предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах. Исключение – для обслуживания лиц, проживающих в них, а также разрешается обслуживание на вынос, доставка еды.

На объектах оптовой и розничной торговли, в том числе в торговых центрах, рынках необходимо соблюдать наполняемость – один человек на четыре квадратных метра. Собственникам, арендаторам зданий и помещений требуется установить предельную численность посетителей с размещением соответствующей информации на стендах, а также объявлением по громкой связи и контролем количества посетителей.

Работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги разрешается только при условии заполняемости до 50% от пропускной способности. То же требование и к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Забайкальского края, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год, разрешается без привлечения зрителей.

Работодатели переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска для беременных женщин, работников в возрасте старше 65 лет.

Кроме того, требуется обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками острых респираторных инфекций проводить мероприятия по проветриванию, текущей дезинфекции, ввести использование работниками гигиенических масок. Все собрания и планерки проводить дистанционно.

Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19), переболевших лиц соблюдать режим самоизоляции.