Полиция проверяет случай с ребенком, который мог сорваться с балкона

Видео опубликовали пользователи сети.

Накануне днем иркутянин обратил внимание на ребенка, находящегося на балконе, заметив, что в любой момент он может сорваться вниз. О произошедшем мужчина немедленно поделился со знакомым.

Через несколько минут об этом уже знала инспектор ПДН Любовь Замышевская и поехала на указанный адрес. Дверь открыла мать ребенка, вернувшаяся на обед. Она была удивлена визиту силовиков, сообщили SIA.RU в полиции.

Как выяснилось, 9-летняя дочь вышла на балкон и встала подоконник, чтобы лучше видеть, где и как гуляет во дворе ее 8-летний брат.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.