Пожилая жительница Слюдянки лишилась 2,5 млн рублей, желая заработать на бирже

Ей обещали 200% пассивный доход, рассказали SIA.RU в пресс-службе МВД.

В интернете жительница Слюдянки увидела объявление с выгодным предложением инвестировать свои денежные средства с пассивным доходом в 200%, зарегистрировалась, ввела свои персональные данные.

После чего, в тот же день ей перезвонил лжеброкер и сообщил, что необходимо пополнить счет на инвестиционном сайте, чтобы заработать.

Онлайн заявительница оформила два кредита на сумму 1,8 и 1,2 миллиона рублей, после чего перевела 2,5 миллиона рублей на различные номера банковских карт. Вся сумма переводов отображалась у нее в личном кабинете на сайте инвестиций. Но когда женщина решила вывести свой доход, ее баланс обнулился.

Чуть позже аферисты позвонили и сообщили, что, если она хочет вывести часть денежных средств, необходимо снова пополнить свой счет на инвестиционном сайте. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.