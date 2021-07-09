МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM

Его производительность которого достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по мощности суперкомпьютером в России, пишет на своей странице в Фейсбук директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

МТС будет использовать MTS GROM для развития цифровой экосистемы. На его основе Центр искусственного интеллекта МТС планирует реализовывать внутренние и внешние проекты в области клиентского сервиса и повышения операционной эффективности бизнеса. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения. Вузы, крупные научные и медицинские центры смогут использовать MTS GROM в исследованиях, связанных с моделированием сложных процессов.

«Сейчас GROM используется для внутренних задач экосистемы МТС. Но в будущем его мощности обязательно будут доступны в облаке #CloudMTS для любой российской компании. Например, крупному бизнесу для цифровой трансформации, стартапам, а также вузам и научным центрам для исследований. В том же Китае, кстати, вычислительными услугами суперкомпьютеров пользуются даже компании малого бизнеса инновационной сферы», – пишет Владислав.

Суперкомпьютер развернут облачным провайдером #CloudMTS в собственном дата-центре МТС на базе комплексного решения NVIDIA DGX SuperPOD. Данное решение обеспечивает не только быстроту внедрения супервычислительных систем, но и масштабируемую производительность для выполнения самых сложных задач ИИ и высокопроизводительных вычислений.

MTS GROM является самым мощным суперкомпьютером не только в российском, но и в европейском и американском телекоме. В мировом рейтинге высокопроизводительных машин он занимает 241 место.

О суперкомпьютере MTS GROM: