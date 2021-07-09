Новости

Проезд ограничат по улице Пролетарская в Иркутске

Движение частично заблокируют в районе дома №9 по улице Пролетарская с 08:00 9 июля до 17:00 12 июля по правой полосе проезжей части улицы Пролетарская – в направлении движения от улицы Некрасова до улицы Желябова, сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании