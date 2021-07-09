В Бурятии с 12 июля частично отменят локдаун

Власти Бурятии отменят ограничения, введенные в республике с 27 июня по 11 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом за исключением Кабанского района. При этом ряд ограничений будут сохранены. В частности, сохранятся запрет на массовые мероприятия с очным участием, а также ограничения по режиму работы организаций, сообщили SIA.RU в правительстве республики.

«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-ой неделей на 10%. "Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15-17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения», – сообщил главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.