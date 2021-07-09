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В Октябрьском округе Иркутска ежедневно дезинфицируют до 800 подъездов

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Обработку проводят во время уборки, дезинфицируют контактные поверхности – холл первого этажа, дверные ручки, перила, почтовые ящики, кнопки лифта, сообщили SIA.RU в мэрии.

В округе также отметили, что имеются случаи, когда собственники не поддерживают решение об утверждении стоимости и перечня. Из-за отсутствия средств у управляющей компании нет возможности провести дополнительную обработку мест общего пользования.

По вопросам обработки подъездов можно обращаться в управляющую организацию либо на «горячую линию» комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска по телефону 52-02-48.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, о том что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса сегодня нет. При этом она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. Локдаун уже частично отменили в Бурятии. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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