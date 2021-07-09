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16 тонн медицинского кислорода доставили в Иркутскую область из Кузбасса

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Собственное производство кислорода запустили в Кузбассе в июне. Об этом SIA.RU сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

– Весь кислород мы незамедлительно распределили по ковидным госпиталям. По договоренности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с поставщиками мы также в ближайшее время ожидаем поставки из других субъектов, – сообщил Яков Сандаков.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, о том что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса сегодня нет. При этом она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. Локдаун уже частично отменили в Бурятии. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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