Новую линию по производству защитных масок запустили в Иркутской области

В Иркутском районе запустили новую линию по производству одноразовых масок. Это позволит предприятию-производителю увеличить объем выпуска продукции вдвое, до 6-10 млн масок.

До пандемии предприятие выпускало защитные экраны для лица. Этот опыт пригодился при создании нового производства.

– Когда в 2020 году началась пандемия коронавирусной инфекции, губернатор встретился с предпринимателями. Обсуждались не только ограничительные меры¸ но и вопрос о том, что в регионе нет производства индивидуальных средств защиты. Мы восприняли это как руководство к действию, организовали выпуск этой необходимой продукции, - отметил Владимир Кононов, генеральный директор ООО СА «Пластик».

Мощность первой приобретенной линии составила 3-5 млн масок в месяц, с запуском второй линии объем производства увеличится до 6-10 млн масок в месяц. Маски поставляются в разные регионы страны, но большая часть остается в Иркутской области. По стоимости они сравнимы с продукцией из Китая.



По данным оперштаба, коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки заболели 354 человека, с начала пандемии – 77,2 тысяч человек. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 5 632 человек (+78).