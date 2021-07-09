Россияне рассказали о своем отношении к руководству

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, влияют ли отношения с начальством на работу жителей России, какие качества руководства они ценят, а какие факторы сильнее всего раздражают. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.

65% респондентов отметили, что имеют нейтральные формальные отношения со своим руководителем. 21% участников исследования указали, что дружат с начальством, а 14% опрошенных состоят с руководством в напряженных отношениях.

Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе. Еще по 10% участников исследования признались, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказывал им в отпуске или отгуле, а также работодатели могли задерживать зарплату. Еще 28% опрошенных жителей России указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.

Дружеские неформальные отношения с начальством также оказали влияние на работу некоторых респондентов. 11% участников исследования указали, что благодаря хорошим личным отношениям с руководством они регулярно получают премии. Еще 11% опрошенных отметили, что благодаря дружбе с работодателем они могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше, а 4% респондентов благодаря такой дружбе получили повышение. При этом 73% жителей России не отметили никакого особого влияния дружеских отношений с руководством на работу.

Лучшими качествами руководителей (множественный выбор) респонденты назвали профессионализм (36%), ответственное отношение к работе и коллективу (35%) и нацеленность на результат (32%).

Еще 29% опрошенных ценят в начальстве хорошее отношение к коллективу, четверть участников исследования (25%) позитивно отметили уверенность начальников в себе, а 21% указали на значимость личных качеств руководства.

Каждый пятый респондент ценит своего начальника за чувство юмора, а 18% – за принципы и ценности. Еще 18% опрошенных жителей России в варианте «Другое» рассказали, что ценят начальство за доверие к коллективу, умение принимать правильные решения и отзывчивость.

Сильнее всего опрошенных жителей России в начальстве раздражает неумение ставить четкие задачи (32%), плохое отношение к сотрудникам (25%) и невыполнение собственных обязанностей (24%). Еще 22% респондента отметили негативное отношение к злоупотреблению полномочиями со стороны руководителя, а 18% – плохие личные качества.

16% участников исследования пожаловались на то, что начальник пишет или звонит им в нерабочее время, а 15% недовольны безответственными решениями руководителя. Еще 14% опрошенных указали на неуместные или оскорбительные шутки начальников, а 12% – на безответственность. Еще 24% опрошенных жителей России в варианте «Другое» чаще всего отмечали, что их в начальстве всё устраивает.