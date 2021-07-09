Парковку запретили на улицах Овражная и Костромская в Иркутске

В районе спорт-парка «Поляна». Знаки установили за счёт средств спорт-парка, сообщили SIA.RU в мэрии.

Ежедневно «Поляну» посещает огромное количество горожан и гостей Иркутска, которые паркуют свои машины вдоль улиц частного сектора. При этом имеются специально оборудованные бесплатные парковочные места, которые зачастую пустуют.

Припаркованные на улицах автомобили создают препятствие при проезде машин пожарной охраны и скорой помощи, крупногабаритной техники, ограничивают проезд местным жителям.

– При содействии депутата городской Думы по округу №32 и при поддержке администрации города нам удалось получить все согласования и запретить парковку на прилегающих к спортобъекту улицах, – пояснили в руководстве спорт-парка.