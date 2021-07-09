Токсичность выхлопных газов замеряют в Иркутске

Накануне рейд прошел в районе остановки «Аэропорт», было проверено 28 автотранспортных средств, у 9 из них была неисправна топливная система, сообщили SIA.RU в мэрии.

– В случае, если показатели превышают нормативные, инспекторы ГИБДД составляют протокол об административном правонарушении на водителя. Если автомобиль принадлежит организации, к ответственности привлекается и механик предприятия, выпустивший транспорт на линию, – отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска Валентина Сафонова.

Отметим, что из-за технических особенностей измерительного оборудования рейды проводятся в теплое время года с мая по октябрь.

С начала этого периода было проведено уже 8 проверок в различных районах Иркутска, проверено более 250 единиц транспорта. Проверяющие опрашивают водителей, где они последний раз заправлялись – по результатам опроса формируется список АЗС, на которых предположительно может реализовываться некачественное топливо.