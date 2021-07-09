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Дневной прирост больных коронавирусом в Братске резко снизился

Город с начала третьей волны город находился в тройке по приросту больных.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 9 июля в Иркутской области составляет 77,2 тыс.

Из 354 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 117 (всего 27 781),
  • в Ангарске – 34 (всего 7 919),
  • в Усть-Илимске – 33 (всего 5 093),
  • в Иркутском районе – 22 (всего 5 332),
  • в Осинском районе – 18 (всего 675).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 27 781,
  • Ангарск – 7 919,
  • Иркутский район – 5 332,
  • Усть-Илимск – 5 093,
  • Братск – 4 309.

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Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, о том что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса сегодня нет. При этом она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. Локдаун уже частично отменили в Бурятии. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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