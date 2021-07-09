Дневной прирост больных коронавирусом в Братске резко снизился

Город с начала третьей волны город находился в тройке по приросту больных.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 9 июля в Иркутской области составляет 77,2 тыс.

Из 354 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 117 (всего 27 781),

в Ангарске – 34 (всего 7 919),

в Усть-Илимске – 33 (всего 5 093),

в Иркутском районе – 22 (всего 5 332),

в Осинском районе – 18 (всего 675).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 781,

Ангарск – 7 919,

Иркутский район – 5 332,

Усть-Илимск – 5 093,

Братск – 4 309.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, о том что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса сегодня нет. При этом она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной. Локдаун уже частично отменили в Бурятии.