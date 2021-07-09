Оправданный по делу об убийстве бизнеследи иркутянин отсудил 1,7 мнл рублей компенсации

Житель Иркутска Владислав Марусов, которого в 2019 году обвиняли в убийстве бизнесвумен на берегу Байкала и которого оправдали в дальнейшем, отсудил 1,7 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает «Комсомольская правда – Иркутск».

По информации издания, эта сумма пока не окончательная, поскольку в течение трех месяцев будут рассматриваться апелляции.

Напомним, 8 сентября тело бизнесвумен нашли в Листвянке на берегу Байкала. В поселок ее привез личный водитель Владислав Марусов. Позже он рассказал, что после парковки авто на стоянке одного из отелей начальница попросила водителя остаться в машине, а сама пошла к кромке 15-метрового обрыва, чтобы спуститься к Байкалу. По словам Владислава, пока он ждал начальницу, задремал на 15-20 минут. А когда проснулся и начал ее искать, увидел, что тело девушки лежит в воде.

Сначала Марусов проходил по делу свидетелем до февраля 2019 года, а когда в деле появились новая свидетельница, стал обвиняемым. Его заключили под стражу в СИЗО. Следствие шло полтора года. Все это время водитель находился под стражей. 6 октября 2020 года мужчину оправдали и выпустили на свободу.