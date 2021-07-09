Иркутская область потратит более 600 млн рублей на строительство моста через реку Уда

Объявлен конкурс на проектирование и строительство моста через реку Уда в Нижнеудинском районе Иркутской области, на эти цели направят 667,5 млн рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Финансироваться проект будет из региональной казны. Объект размесят на 40-ом километре автомобильной дороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна.

Проект моста необходимо разработать до 30 ноября текущего года, строительно-монтажные работы нужно закончить 30 июня 2023 года. После – до конца года содержать объект.

Подрядчика для возведения моста определят до конца текущего месяца.