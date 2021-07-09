11 баров и кафе Приангарья нарушили запрет и работали после 23 часов

Владельцы 11 ресторанов, кафе и баров Иркутской области не соблюдали ограничения в части режима работы до 23:00 часов, при этом 5 из них ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего за неделю полицейские Приангарья выявили около 40 нарушений ограничительных мер.

Так, в Иркутске полицейские изъяли алкоголь и возбудили административное производство в отношении владельца бара на улице Баумана. В ночное время в его заведении находилось свыше 10 человек без средств индивидуальной защиты, продажа пива осуществлялась без сопроводительных документов.

Аналогичные факты зафиксированы в кафе на улице Розы Люксембург, руководитель которого ранее был трижды привлечен к ответственности за нарушение введенных ограничений.

В одном из торговых объектов города Усолье-Сибирском стражи порядка составили протоколы на продавцов, которые обслуживали покупателей без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности грозит административным штрафом: на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. В случае повторного нарушения хозяйствующим субъектом требований указа Губернатора возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток.