45 млн рублей направят на строительство двух домов культуры в Заларинском районе

В деревнях Романова и Красное поле Заларинского района Иркутской области планируется построить дома культуры. На их строительство направят в общей сложности 45 млн рублей сообщает RosTender.info.

– В деревне Романова здание Дома культуры на 50 мест планируют возвести на улице Школьной. В деревне Красное поле Дом культуры будет запроектирован на 40 мест и расположен на улице Механизаторов, – говорится в сообщении.

Дома культуры предназначены для организации работы кружков, коллективов по различным направлениям, театрализованных представлений, концертных программ, тематических праздников и иной культурной деятельности. Территории, на которых построят эти здания, планируется благоустроить – посадят кустарники и цветы, разместят скамьи для отдыха.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район». Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 2 августа. С победителем тендера на строительство в деревне Романова заключат контракт почти на 22 млн рублей, на строительство в деревне Красное поле – 23 млн рублей.