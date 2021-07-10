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Четыре сибирских региона поставляют медицинский кислород в Приангарье

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Он оказался в дефиците на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Сегодня прибыла очередная партия кислорода  – 16 тонн. Его сразу распределили по ковидным госпиталям, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– К сожалению, потребление кислорода в области резко возросло. Поэтому вынуждены прибегать к помощи соседних регионов. Благодарен губернаторам Красноярского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Именно оттуда мы сейчас и получаем столь нужный кислород. И прекращать поставки не намерены, – подчеркнул глава региона.

По его словам, сейчас в регионе функционирует 2 131 койка с подачей кислорода.  Это треть от коечного фонда региона. Всего, по данным оперштаба на 9 июля, развернуто  6 350 коек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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