Четыре сибирских региона поставляют медицинский кислород в Приангарье

Он оказался в дефиците на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Сегодня прибыла очередная партия кислорода – 16 тонн. Его сразу распределили по ковидным госпиталям, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– К сожалению, потребление кислорода в области резко возросло. Поэтому вынуждены прибегать к помощи соседних регионов. Благодарен губернаторам Красноярского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Именно оттуда мы сейчас и получаем столь нужный кислород. И прекращать поставки не намерены, – подчеркнул глава региона.

По его словам, сейчас в регионе функционирует 2 131 койка с подачей кислорода. Это треть от коечного фонда региона. Всего, по данным оперштаба на 9 июля, развернуто 6 350 коек.