Перед индийским штаммом более уязвима молодежь

Эпидемиолог назвал самую уязвимую группу для нового штамма коронавируса «Дельта». Если прежние варианты возбудителя COVID-19 поражали в основном пожилых людей, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, то индийский штамм поражает молодых.

«Дельта» вообще помолодел, самая уязвимая категория — 14-29 лет. Если мы говорили весной, что 65+ [самая уязвимая группа для нового штамма — прим. ГМ], сейчас это мобильные лица и дети. Мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми болеют родители, и наоборот», – подчеркнул Александр Горелов.

Учёный отметил, что при инфицировании индийским штаммом коронавируса заболевание у каждого третьего проходит с нарушениями пищеварения.