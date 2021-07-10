Власти РФ дали грант на строительство научного центра международного класса на Байкале

Правительство России выделило пять грантов на строительство межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня в стране. Один из победителей конкурса – научно-образовательный центр «Байкал», который является совместным проектом Иркутской области и Республики Бурятия, сообщается на сайте кабмина.

Программа центра была представлена главами территорий Игорем Кобзевым и Алексеем Цыденовым. «НОЦ ориентирован на применение зеленых технологий и экологической безопасности, что согласуется с мировыми тенденциями в рамках экологической повестки», – говорится в сообщении. Сумма гранта не упоминается.

Кроме Приангарья, поддержаны проекты Ростовской области, Севастополя, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

По информации властей, программы развития НОЦ нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства России. Регионы, где появятся НОЦ, должны стать локомотивами роста экономики. А главы субъектов, которые представили концепции проектов, должны сосредоточиться на развитии науки и технологий в стране.