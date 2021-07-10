Иркутская ГЭС третий раз за месяц увеличила сбросы воды

ГУ МЧС России по Приангарью сообщило на официальном сайте, что Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов третий раз за месяц принял решение увеличить сбросы воды Иркутской ГЭС до 3000 м³/с на период с 12 по 20 июля.

«Сегодня, по состоянию на 7 часов утра, на острове Елизовский в городе Иркутске подтопленных жилых домов нет. Вода наблюдается в пониженных участках прибрежной зоны садоводческого товарищества «Елизовское». Жалоб от населения не поступало», – говорится в сообщении.

Государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели аварийно-спасательной службы Иркутска следят за гидрологической обстановкой.