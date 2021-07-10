Актер Стивен Сигал приедет в Иркутскую область спасать Байкал

Американский актер, руководитель проекта ЭкоСигал, инициатор закона о тюремных сроках за существенный ущерб экологии Стивен Сигал намерен приехать в поселок Листвянка Иркутской области 12 июля для участия в обсуждении своей инициативы – реального заключения за загрязнение окружающей среды и нарушение экологического законодательства, сообщает издание «За правду».

«Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей – разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро», – заявил Сигаг. Кроме того, в сообщении отмечается, что актер вступил в одну из политорганизаций для решения проблем на законодательном уровне.

Кроме американца, встречу посетят представитель проекта «Большая Байкальская Тропа» Роман Михайлов, иркутский режиссер Юрий Яшников, руководитель оперативной группы «Баргузин» Артур Мурзаханов и другие.

«Мероприятие в том числе коснется вопросов развития экологического туризма и создания рекреационных зон, а также застройки береговой линии Байкала на территории национальных парков; рекультивирования ЦБК и отложения шлаков; работы ГЭС с регулированием уровнями воды в Байкале; поиска решения по сортировке ТБО; взаимодействия с РЖД», – говорится в сообщении.