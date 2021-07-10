Иркутянка Нина Чекотова вошла в ТОП-100 самых богатых госслужащих РФ по версии Forbes

Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список 100 самых богатых депутатов и госслужащих России в 2021 году. В рейтинг вошла депутат заксобрания Иркутской области Нина Чекотова.

Она разместилась на 80-ом месте с годовым доходом в 193,4 млн рублей. В ее собственности 127 объектов недвижимости.

Самым богатым депутатом России является депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков с доходом 8,6 млрд рублей, он владеет девятью объектами недвижимости. Замыкает список депутат думы ХМАО Алексей Андреев с заработком 161,8 млн рублей и 17 объектами.

В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, т.е. сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.