Все ТЦ Иркутска и района нарушают противоэпидемические меры – власти

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что накануне специалисты службы потребрынка вместе с полицией проверили 24 торговых центра в Иркутске и Иркутском районе, во время инспекций было установлено, что все ТЦ нарушают противоэпидемические правила.

«Где-то не было разметки, в некоторых ТЦ проверяющие не увидели дезсредства и объявления о соблюдении мер безопасности. Но большинство нарушений были связаны именно с масками. Точнее с их отсутствием. Наказывать нарушителей будем жестко. Может, хотя бы удар по кошельку заставит жителей региона задуматься о себе и своем здоровье», – отметил глава региона.

Всего в результате инспекций было составлено 65 административных протоколов.