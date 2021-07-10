Больше недели в Иркутске выявляют ежедневно свыше 100 больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, ежедневно в течение восьми дней в Иркутске заболевает ковидом более 100 человек.
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Из 361 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 115 (всего 27 896),
- в Усть-Илимске – 31 (всего 5 124),
- в Эхирит-Булагарском районе – 27 (всего 1 596),
- в Иркутском районе – 23 (всего 5 355),
- в Тайшетском районе – 22 (всего 1 461).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 27 896,
- Ангарск – 7 919,
- Иркутский район – 5 355,
- Усть-Илимск – 5 124,
- Братск – 4 313.
Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 77,6 тысячи человек.