Новости

Больше недели в Иркутске выявляют ежедневно свыше 100 больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, ежедневно в течение восьми дней в Иркутске заболевает ковидом более 100 человек.

<p>Фото регионального оперштаба</p>

Фото регионального оперштаба

Читайте также:

Приангарье шестой раз за неделю обновило рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
10 июля 2021
Перед индийским штаммом более уязвима молодежь
10 июля 2021

Из 361 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 115 (всего 27 896),
  • в Усть-Илимске – 31 (всего 5 124),
  • в Эхирит-Булагарском районе – 27 (всего 1 596),
  • в Иркутском районе – 23 (всего 5 355),
  • в Тайшетском районе – 22 (всего 1 461).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 27 896,
  • Ангарск – 7 919,
  • Иркутский район – 5 355,
  • Усть-Илимск – 5 124,
  • Братск – 4 313.

Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 77,6 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании