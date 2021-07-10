Больше недели в Иркутске выявляют ежедневно свыше 100 больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, ежедневно в течение восьми дней в Иркутске заболевает ковидом более 100 человек.

Фото регионального оперштаба

Из 361 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 115 (всего 27 896),

в Усть-Илимске – 31 (всего 5 124),

в Эхирит-Булагарском районе – 27 (всего 1 596),

в Иркутском районе – 23 (всего 5 355),

в Тайшетском районе – 22 (всего 1 461).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 896,

Ангарск – 7 919,

Иркутский район – 5 355,

Усть-Илимск – 5 124,

Братск – 4 313.

Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 77,6 тысячи человек.