Центр для реабилитации детей на 900 мест планируют создать в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в столице региона планируется создать центр долечивания для пациентов областной детской больницы на 900 мест.

Сегодня в наш регион приехала Нюта Федермессер, учредитель фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта «Регион заботы». Человек, у которого нам есть чему поучиться в плане оказания паллиативной помощи. <…> Вместе проехали на место, где хотим разместить центр долечивания для пациентов областной детской больницы. Уже есть дорожная карта. По плану тут смогут проходить реабилитацию 900 детей в год», – заявил глава региона.

На перепрофилирование и переоснащение здания уйдет около 2 лет. Глава области поручил минмолодежи организовать волонтеров на уборку территории. Сотрудники спасательной службы помогут обследовать ее на предмет аварийных деревьев.