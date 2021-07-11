Программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей запустили в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram сообщила, что ведомство впервые запустило программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей.

Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3–5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд. Согласно утвержденным критериям, размер займа может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке.

На программу льготного кредитования до 2024 года выделено почти 19 млрд рублей. На эти средства будет начато строительство более 20 000 современных номеров.

В настоящее время запущен сбор заявок от банков, которые планируют участвовать в программе. Далее эти банки представят в Ростуризм инвестиционные проекты. Окончательное решение по предоставлению льготных кредитов будет приниматься Ростуризмом совместно с правительственной комиссией по туризму.