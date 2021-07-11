Приангарье седьмой раз за неделю установило рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, рекорд по суточному приросту больных – наибольшему количеству за всю историю пандемии – обновился за неделю седьмой раз. За последний день зафиксирован 365 новых случаев.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, ковидом в регионе заболели 77,9 тысячи человек. Госпитализированы за день 135 людей, всего находятся в больницах 5,8 тысячи человек.

Выздоровели за последние сутки 29 человек, скончались – 30 людей с коронавирусом.