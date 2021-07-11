Новый детский хоспис в Иркутске планируют разместить в здании гостиницы

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что новый хоспис, который планируется создать в Иркутске, разместят в здании гостиницы.

Осматривал накануне объект глава региона вместе с учредителем фонда помощи хосписам «Вера», автором проекта «Регион заботы» Нютой Федермессер, которая приехала в область по приглашению Кобзева.

«Заехали и туда, где согласно нашим планам появится новый детский хоспис. Нюта высоко оценила здание, которое мы рассматриваем. Его строили для гостиницы. Это значит – просторные комнаты, с выделенными санузлами. То что нужно. И что самое важное – есть сплоченный коллектив, который готов к позитивным переменам», – отметил губернатор.

Гостья региона поможет Приангарью подготовить медико-техническое задание для организации По словам Игоря Кобзева, «уже есть и потенциальный проектировщик».