Разрешенных лекарств для лечения детей от коронавируса не существует – Козлов

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов во время прямого эфира 11 июля рассказал, что в настоящее время разрешенных лекарств для лечения детей от коронавируса не существует.

«Эту инфекцию у детей необходимо предупреждать, потому что разрешенных противовирусных средств для детей не существует. Ни один препарат, в том числе, фавипиравир, не разрешен нигде в мире», – заявил Козлов и добавил, что идут испытания препаратов для лечения подростков, препаратов для лечения детей младшего возраста – нет.

Он также отметил, что 50% зараженных ковидом детей переносят болезнь бессимптомно. При этом в 2021 году картина заболевания изменилась: штаммом «Дельта» заражаются даже новорожденные. Те, у кого проявляются симптомы, нередко болеют тяжело, а треть из тех, кого лечат в больницах, попадают в палаты интенсивной терапии.

Установлено, что чаще всего болезнью заражаются ребята от трех лет, которые посещают школы и детсады.