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Власти Иркутской области рассмотрят вопрос введения ограничений по посещению Ольхона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 11 июля сообщил, что правительство на следующей неделе на оперативном штабе обсудит вопрос введения ограничений на Ольхоне: необходимость в этом возникла потому, что остров посещает большое количество людей, в том числе, из других регионов, из-за чего растет заболеваемость на территории.

«Мы на следующей неделе обязательно информируем наших жителей, какое решение мы примем», – отметил глава региона и добавил, что оно будет приниматься с учетом мнений турбизнеса, Роспотребнадзора, минздрава и местных властей. Кроме того, будет учитываться и опыт Краснодарского края, который столкнулся с аналогичной ситуацией.

Глава региона отметил, что полностью закрывать пляжи и территорию острова нельзя, потому что люди заранее приобрели путевки. Такое решение приведет к материальным потерям россиян и представителей бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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