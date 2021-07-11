Кобзев: Срок выполнения тестов на коронавирус в Приангарье нужно сократить до суток

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 11 июля заявил, что необходимо сократить срок выполнения тестов на коронавирус в регионе до суток.

«Я за то, чтобы тесты проводились в суточном режиме. То есть утром сдал, максимум на следующее утро – получил [результат]. Я бы так выстроил сегодня работу», – отметил глава Приангарья.

Заявление было озвучено после того, как жители региона сообщили, что на некоторых территориях тесты на ковид готовятся 7 дней. По словам Игоря Кобзева, «это очень плохо» и подобная ситуации недопустима.

Власти намерены в ближайшее время оптимизировать работу лабораторий, для этого – закрепить каждую больницу за конкретной территорией, как это было в период предыдущей волны пандемии. Глава региона отметил, что существующие ресурсы позволяют проводить тесты сейчас «максимум в течение двух дней».