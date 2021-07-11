Глава Приангарья пообещал точечно закрывать бизнес, не соблюдающий антиковидные меры

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 11 июля заявил, что в регионе со следующей недели будут точечно закрывать организации, не соблюдающие противоэпидемические правила.

«На следующей неделе у меня будет информация по всем торговым центрам, по всем местам массового пребывания людей, где просто игнорируются те меры, которые необходимо соблюдать. Я всех этих руководителей приглашу, покажу им все эти фотографии [с нарушениями правил], и дальше будет приостановка до 90 суток за нарушения требований санэпиднадзора. Вот и все», – отметил Игорь Кобзев и добавил, что работать будут только те организации, которые соблюдают противоэпидемические меры.

Проверка на соблюдение правил коснется и общественного транспорта. С перевозчиками, которые их игнорируют, будут расторгаться контракты. Водителям для урегулирования ситуации со средствами индивидуальной защиты Кобзев предложил продавать маски прямо в транспорте.